سفير مصر في أوتاوا يبحث مع مجلس الأعمال الكندي تعزيز التعاون بين البلدين

بحث سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ، مع الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي "جولدي حيدر"، سبل تعزيز العمل من خلال مجلس الأعمال الكندي بغية تعزيز التعاون لمصلحة دوائر الأعمال بالبلديّن.





وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن سفير مصر لدى كندا أحمد حافظ، أكد خلال اللقاء، أن مصر بالفعل جادة في نشاطها وكل مساعيها التي نتج عنها جذب الكثير من الشراكات الفعّالة مع العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية حول العالم؛ الأمر الذي يدلّل عليه تأكيد الثقة دوليا في الأداء الاقتصادي المصري ونجاعة إجراءات مصر الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى إصلاحاتها المؤسسية التي تواصل إبراز، والاستفادة من الفرص الكامنة من موارد وقدرات في إطار مخطط استراتيجي للتنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول أنشطة المجلس الذي يضم رؤساء كبرى الشركات الرائدة ورجال الأعمال في كنـدا، وهي الشركات التي تمثل في مُجملها مساهمة بنحو خمسين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص الكندي، وناقش الجانبان الوضع الاقتصادي ومناخ الأعمال في عموم كندا، فضلاً عن دور المجلس وأعضائه من كبرى الكيانات الخاصة التجارية في كندا، لاسيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، وأهمية إيجاد فرص اقتصادية ذي منفعة في كافة المجالات.

واستعرض السفير حافـظ ما يثبته الاقتصاد المصري من صلابة وصمود ومرونة على الرغم من مواجهته لأزمات عالمية متتالية وغيرها من التحديات على العديد من الأصعدة، وذلك بخطى ثابتة تستهدف مواصلة العمل على تحقيق نمو اقتصادي مُستدام يعزز من دور القطاع الخاص كقاطرة أساسية في النمو الاقتصادي والتنمية.

كما سلط السفير المصري الضوء على التوسُع المطّرد في قطاع الطاقة بمصر مع استغلال وخلق مصادر الطاقة الجديدة والمتجدّدة والنظيفة، ومواصلة العمل على تحسين كفاءة أنشطة عديدة في مجالات الصناعة، وإنتاجية القطاع الزراعي، وكذا على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من مشروعات مصرية كبرى.

وأبرز السفيـر المصري أهم أوجُه المناخ الاستثماري ومحفزات الانخراط في العديد من المجالات الاقتصادية بمصر، مشيرا الى الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بمصر.