طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا والرياضيات وعلم النفس اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية "العلوم"، اليوم الأربعاء، امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.





كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مواصفات وعدد أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للثانوية العامة 2024، موضحة أن الامتحان سيكون بنفس مواصفات العام الماضى ولا تغيير فى شكل أو عدد أسئلة الامتحان وأنه سيتضمن نسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالى.

وأضافت أن امتحان علم النفس والاجتماع سيكون بنظام "الأوبن بوك" حيث سيتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن أهم المصطلحات والخرائط فى المادة، حيث يتم تسليمها فى نهاية الامتحان مرة أخرى، مشددة بعدم الشطب أو الكتابة على الكتيب.

وأعلنت الوزارة أن مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة تتضمن 46 سؤالا منها 44 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى، أما الجبر والهندسة الفراغية تتضمن 20 سؤالا 18 سؤالا اختياريا من متعدد وسؤالين مقالى.