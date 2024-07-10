بدء امتحان الجيولوجيا والجبر وعلم النفس والاجتماع للثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، عند دقات التاسعة صباحًا، أداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم)، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية (رياضيات)، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.





ويستمر امتحاني الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتكون كل منهما من 46 سؤالًا، بينهم 44 سؤالًا موضوعيًا "اختيار من متعدد" يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت" وسؤالي مقال، ويخصص لأسئلة الاختيار من متعدد 56 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالي 60 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية، فتنقسم إلى 32 سؤالًا مخصص لكل منهم درجة واحدة، و12 سؤالًا مخصص لكل منهم درجتين، أما سؤالي المقال فيخصص لكل منهما درجتين.

وبالنسبة لامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، فيصل زمن الإجابة المخصص له 120 دقيقة فقط، ويتكون من 20 سؤالًا، بينهم 18 سؤالًا موضوعيا "اختيار من متعدد"، يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، وسؤالي مقال.

ويخصصص لأسئلة الاختيار من متعدد 26 درجة، وتنقسم إلى 10 أسئلة مخصص لكل منهم درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لكل منهم درجتين، أما سؤالي المقال فيخصص لكل منهما درجتين بإجمالي 30 درجة للمادة.

واستقبلت اللجان الطلاب عند الساعة 8:15 صباحًا لإنهاء إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية والكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الالكتروني.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتي إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد، والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتي الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللون الأزرق للإجابة.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتى الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم، فى نهاية كل امتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى 85% موضوعية بنظام "البابل شيت" و15% مقالية، وتجرى بنظام الـOpen book، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 745 ألفًا و86 طالباً وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 1981 لجنة على مستوى الجمهورية.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 11 لجنة على مستوى الجمهورية، أما عدد لجان الإدارة 4 لجان، وعدد لجان التقدير 7 لجان، وبالنسبة للجان لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية فتصل إلى 84 مركزًا.

وفيما يتعلق بالطلاب أصحاب الحالات الخاصة المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة، فجاءت آعدادهم كالتالي: 81 طالبًا متقدمين لأداء الامتحان داخل السجون، 38 طالبًا متقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357، 255 طالبًا من المكفوفين، 3306 من طلاب الدمج التعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

رئيس جديد لامتحان الثانوية العامة

وعقب التعديل الوزاري الذي تم يوم الأربعاء الماضي، وأسفر عن تولي الدكتور محمد عبد اللطيف، حقيبة التربية والتعليم، خلفًا للدكتور رضا حجازي، الذي كان رئيسًا لامتحانات الثانوية العامة، أصدر الوزير الجديد قرارًا بتكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه.

ونص القرار على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسًا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.