لبنى عسل: جولات المحافظين بين المواطنين تحقق نتائج إيجابية

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جدة - نرمين السيد - الإعلامية لبنى عسل
وأوضحت لبنى عسل أن الجولات المفاجئة تهدف إلى مراقبة الأوضاع في مخابز التموين، للتأكد من وزن الخبز وحجمه وسعره، وهي خطوة مهمة للغاية.
وقالت إن هذه الجولات والتعليقات التي يبديها المحافظون حول أحد المخابز تتردد في جميع أنحاء المنطقة.
وشددت لبنى عسل، على أهمية الجولات التي يقوم بها المحافظون في الشوارع، حيث يركزون على النظافة العامة.
وأضافت أن وجود المسؤولين في الشارع لمتابعة الملفات المختلفة يسفر عن نتائج إيجابية، ويوجه رسالة قوية بحضور الدولة في تلبية متطلبات المواطنين، وأن القوانين موجودة ويتم تفعيلها، وكل من يرتكب خطأً سيحاسب.
وتابعت قائلة إن البعض يعتقد أن المسؤولين الجدد يظهرون حماسة شديدة في البداية فقط، ولكنها أكدت أن الحكومة الجديدة تتبنى نهجًا يتضمن العمل بين الناس بشكل مستمر.
وأكدت أن رئيس الوزراء يتابع المشروعات بنفسه ويتفقد احتياجات أصحاب المصانع لزيادة الصادرات؛ مما يعكس جدية الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
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