اللواء أيمن عبد المحسن: مصر الوحيدة التي عرضت اتفاق "هدنة" مقبول" والعرقلة الإسرائيلية لم تثنيها عن دورها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 09:32 صباحاً - قال اللواء أ.ح أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن موقف مصر منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023 مبنى على ثوابت عدة، على رأسها عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عبدالمحسن، خلال حوار ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة سي بي سي، أن جهود مصر الحثيثة تستهدف ثوابت الموقف المصري وهي المطالبة بوقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن هذه الثواب تظهر في رفض القتل الممنهج ضد الفلسطينيين، ورفض تصفية القضية، والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ودخول المساعدات.

وأشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي عرضت اتفاقاً يعتبر مقبولاً، وهدفه وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، لافتاً: "استمرت المفاوضات حتى نوفمبر 2023 وتوقفت ثم بدأت مفاوضات برعاية امريكية، وهي نفس المفاوضات المصرية والاتفاق الذي طرحته الدولة المصرية ولكن نظراً لتعنت إسرائيل عرقل مفاوضات السلام".

وأكد أن ما يحدث لم يثنِ الجهود المصرية عن الاستمرار في السعى إلى وقف إطلاق النار، وتسعى لتقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل لاتفاق.