نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاومينج ينشر امتحان الجيولوجيا عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" صورا من أسئلة امتحان الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، في ثامن أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.



مواصفات امتحان الجيولوجيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، حيث يتضمن الامتحان على 46 سؤالًا، تُقدر إجمالي درجاتهم بـ 60 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحان الجيولوجيا 2024 يحتوي على أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية ” اخيار من متعدد” حيث نسبة الأسئلة الموضوعية تُقدر 85% بينما الأسئلة المقالية تُقدر بـ 15%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الجيولوجيا يحتوي على 44 سؤالا من الأسئلة الموضوعية ” اختيار من متعدد” يُقدر مجموع درجاتهم بـ 56 درجة من إجمالي 60 درجة، بينما عدد الاسئلة المقالية 2 سؤال بـ 4 درجات، بواقع درجتين للسؤال المقالي الواحد.