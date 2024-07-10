نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان علم النفس لطلاب الشعبة الأدبية ثانوية عامة 2024 عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق " التيليجرام" والمزعم بأنه " شاومينج" صورا من أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، زاعميين أنه الامتحان الذي يؤديه حاليا طلاب الثانوية العامة 2024، في ثامن أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وقد توعد شاومينج لطلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية بجاري إرسال الحل لهم

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.



جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع، حيث يتضمن الامتحان على 46 سؤال منهم 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي بإجمالي درجات 60 درجة.