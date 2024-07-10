نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وفدآ كنسيا لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتوليه مهام منصبه محافظآ للجيزة حيث ضم الوفد الكنسي الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها والأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها والأنباء صموئيل أسقف طموه وتوابعها والقس بشير أنور نودي راعي الأقباط الأنجيليين بالجيزة والوفود المرافقة لهم.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال لقاءه عن شكره وتقديره لحرص وفد الكنائس المصرية علي تقديم التهنئة مما يؤكد على عمق الروابط وأواصر المحبة والإخاء بين جموع المصريين مسلمين وأقباط ويجسد نموذجًا متكاملاَ للشراكة المجتمعية والوحدة الوطنية.

كما أكد المهندس عادل النجار علي أهمية الدور المجتمعي الذى تقوم به الكنائس والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدعم خطط وجهود الحكومة فى المجالات التنموية التى تهم المواطنين بما يساهم فى تحسين مستوي المعيشة لهم وتيسير الخدمات المقدمة إليهم.

ومن جانبهم عبر أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني للمهندس عادل النجار بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتوليه محافظآ للجيزة متمنين له دوام التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.

IMG-20240709-WA0093

IMG-20240709-WA0092

IMG-20240709-WA0091

IMG-20240709-WA0089