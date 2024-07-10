نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تنفي أسئلة امتحان الجيولوجيا المتداول عبر صفحات الغش الإلكتروني: "من العام الماضي" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال شادي زلطه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا، من أسئلة امتحان العام الماضي، وليس أسئلة الامتحان الذي يؤديه طلاب شعبة علمي علوم حاليا داخل اللجان الامتحانية في ثامن أيام الامتحانات.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة، امتحان الدور الأول في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، منذ قليل، في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

ووفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاءت مواصفة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024، بنفس مواصفات العام الماضي دون أي تغيير في عدد أو شكل أسئلة الامتحان حيث يتضمن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالي.

ويتضمن امتحان الجيولوجيا 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح "open book" حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.