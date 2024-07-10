جدة - نرمين السيد - وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشورات المتداولة على "جروبات" الغش الإلكتروني لامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب الشعبة العلمية "علوم" بالثانوية العامة اليوم الأربعاء.





وأوضحت الوزارة في بيان صباح اليوم أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من "جروبات" الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور. وناشدت أولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات. ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية "العلوم" الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية "الرياضيات" الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية"، فيما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع.كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم "اللغة الانجليزية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من التعليم على منشورات متداولة على جروبات الغش لامتحان الجيولوجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.