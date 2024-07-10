محافظ الدقهلية يطمئن على تقديم الخدمات للمواطنين بمدينة أجا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - محافظ الدقهلية

أجرى طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة صباح اليوم الأربعاء بمركز ومدينة أجا، تفقد فيها عدد من المصالح الحكومية للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل سليم يليق بهم.





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