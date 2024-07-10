زراعة 700 ألف فدان.. محافظ الجيزة يتفقد مشروع «مستقبل مصر»

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ميدانيًا، أعمال تنفيذ مأخذ مياه من فرع رشيد بنهر النيل للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي ضمن المشروع العملاق الدلتا الجديدة؛ لاستصلاح الأراضي بمحور الضبعة بالظهير الصحراوي لمدينة 6 أكتوبر.





وأكد المحافظ، وفق بيان صحفي، أن المشروع يعد من أهم المشروعات الزراعية على أرض محافظة الجيزة، حيث يستهدف المشروع زراعة 700 ألف فدان والتى دشنتها الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي بهدف توسيع الرقعة الزراعية للبلاد؛ لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية وسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد. واستمع المحافظ لشرح توضيحى لمسارات المشروع وبحث النقاط المتعارضة مع المشروع، وبحث الاستجابة لمطالب الأهالى بالقرى المجاورة للمشروع من خلال عمل مسارات بديلة وطرق خدمية لمداخل القرى المجاورة للمشروع. رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة.

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