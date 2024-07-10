وزيرة البيئة: نتطلع لتوسيع قاعدة الصحافة البيئية في مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية.





وأقيم الحفل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الشركة المتحدة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى وخالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطنيين وجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وعدد من المسئولين والكتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية أن تكون الجائزة حافزًا لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وإلقاء الضوء على أهم القضايا البيئية، مشيرة إلى أن الصحفيين المختصين بشؤون البيئة شريك أساسي فى دفع أجندة العمل البيئي، كما بذلوا جهودًا مهمة خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على القضايا البيئية المختلفة، مؤكدة حرصها على دعم الصحافة البيئية والاستفادة من دور الإعلام فى نشر الوعي بقضايا البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية.

وسلمت وزيرة البيئة الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام 2022 والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفى محمد علاء من جريدة الشروق، كما سلمت الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام 2023 والتى فاز بها الصحفى وسام حمدى من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفية هند سعيد من وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع نقابة الصحفيين، وتوسيع قاعدة الصحافة البيئية في مصر، داعية إلى استكمال هذا التعاون في بناء القدرات للصحفيين المتخصصين في مجال البيئة وغير المتخصصين بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، ليكونوا أكثر معرفة بملف البيئة وتطوراته أول بأول، بما يمكنهم من إيصال الرسائل والمعلومات الصحيحة للمواطن حول المفاهيم والقضايا البيئية، في ظل أهمية ملف البيئة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وارتباطه بمختلف مجالات التنمية، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة وعلى هامش احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمى 2024، وقعت بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، لنشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود.