سويلم يتابع حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 10:32 صباحاً - الدكتور سويلم :

- تطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف معظمها مرتين سنوياً

- تنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية على المصارف الزراعية

- نهو إحلال سحارة مصرف حجازه ، وتدعيم سحارة مصرف نجع حمادى بقنا ، وقرب نهو إحلال سحارة وصلة حاجر إدفو بأسوان

- العمل على إنشاء بربخ مصرف بلبيس بالشرقية ، وتدعيم سحارة مصرف كومير بالأقصر ، وتوسعة حوض الطرد بمحطة قلابشو وزيان

- بدء عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول ٧٠٠ متر ، والإعداد لبدء عملية إنشاء سحارة مصرف إطسا بالمنيا

- تنفيذ حوائط ساندة لعدد من المصارف بمحافظتى البحيرة والفيوم

- إحلال وتجديد كبارى على المصارف فى (٩) محافظات

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من السيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لإستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف .

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف ، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع .

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة .

وصرح الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد ٤٤٤٤ مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .

وأضاف الدكتور سويلم أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازه بمحافظة قنا ، كما تم نهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، كما أوشكت عملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان على الانتهاء بنسبة تنفيذ ٩٠% .

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٦٠% ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٤٥% ، وتنفيذ عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بإدارة صرف دمياط بنسبة تنفيذ ٧٠% ، والبدء فى تنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول ٧٠٠ متر من البرين بإدارة صرف الاسماعيلية ، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بإدارة صرف جنوب المنيا ، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل ( زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم ) .

كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة ٤ ونمرة ٨ بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج ) .