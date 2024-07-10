الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى مهرجان «ديبريسين» بالمجر

جدة - نرمين السيد - القوات المسلحة المصرية

شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى مهرجان "ديبريسين" الدولى الثانى والعشرين لفرق الموسيقات العسكرية والذى أقيم بدولة المجر، تلبية للدعوة المقدمة من الجانب المجرى.





وشارك فى المهرجان 11 دولة وهم (مصر والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وهولندا وكرواتيا وبولندا ورومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وتركيا)، وقدمت الموسيقات العسكرية المصرية عدد من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا تقديراً للأداء المتميز من العازفين بالفريق المصرى. كما أظهر فريق الموسيقات العسكرية المصرية ملامح التراث الوطنى والحضارة المصرية فى لوحات فنية متميزة روجت لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية العالمية وعبرت عن أصالة الحضارة المصرية العريقة. وأشاد القائمين على تنظيم المهرجان بأداء الفريق المصرى الذى عكس مدى المحتوى الفنى الراقى والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية المصرية فى كل المحافل الدولية التى تشارك بها. يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة.

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