معهد التخطيط يختتم برنامج تدريبي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جدة - نرمين السيد - معهد التخطيط القومي

اختتم معهد التخطيط القومي، فعاليات برنامج تدريبي حول "المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)"، لمجموعة من المسئولين الليبين، والذي أقيم خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو 2024 بمركز تدريب مصلحة الضرائب المصرية.





البرنامج يأتي في إطار التعاون بين معهد التخطيط القومي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص - وزارة المالية. وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز فهم المشاركين لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف الفوائد والتحديات حول الشراكات بين هذين القطاعين في مختلف المجالات، لتمكين المشاركين من تكوين رؤى فعالة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإدارة هذا الملف. فيما أشار المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إلى أن البرنامج التدريبي يهدف في المقام الأول إلى نقل الخبرات المصرية للمشاركين، مستعرضا أهم المحاور التي تناولها البرنامج ومنها: تناول التعريف العام لمشروعات المشاركة، والمراحل الأساسية التي تمر بها، فضلًا عن تمويل مشروعات البنية الأساسية، ومرحلة الإعداد للطرح وإجراءاتها التعاقدية والتنفيذية، إلى جانب تسهيل التواصل وتبادل المعرفة بين المشاركين من مختلف الوزارات الليبية.

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