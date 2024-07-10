وزير الري: تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف.. ونهو إحلال سحارة مصرف حجازه

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف؛ لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.





واستعرض التقرير، وفق بيان صحفي، حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وصرح الدكتور سويلم، بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير 4444 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى حوالى 22 ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً -، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف.

وأضاف الدكتور سويلم، أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر، حيث تم نهو عملية إحلال وتجديد سحارة ك 2.650 على مصرف حجازه بمحافظة قنا، كما تم نهو عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك 17.200 على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا، كما أوشكت عملية إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان على الانتهاء بنسبة تنفيذ 90%.

كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول 100 متر بنسبة تنفيذ 60%، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ 45%، وتنفيذ عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بإدارة صرف دمياط بنسبة تنفيذ 70%، والبدء فى تنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بإدارة صرف الاسماعيلية، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك 2.00 على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بإدارة صرف جنوب المنيا، مع تنفيذ أعمال حوائط ساندة لعدد من المصارف مثل "زهرة والحامول وكفر الحمايدة ونديبة بمحافظة البحيرة - البطس بمحافظة الفيوم".

كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل "الصالحية وراجح وشديد بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - بورسعيد والقوايطة بمحافظة بورسعيد - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - نشرت وقلين وجنابية القاصد ونمرة 4 ونمرة 8 بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات بمحافظة الاسكندرية - فرهاش وجبارس بمحافظة البحيرة - القاطع بمحافظة قنا - العرب بمحافظة سوهاج".