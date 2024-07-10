بالإنجليزية.. إطلاق الموقع الإلكتروني لمكتبة مركز المعلومات بمجلس الوزراء

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جدة - نرمين السيد - مركز المعلومات بمجلس الوزراء
جدير بالذكر أن مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تسعى إلى تنمية مقتنياتها وبناء مجموعاتها الورقية والإلكترونية بما يتوافق والاحتياجات البحثية للمستفيدين، وتضع المكتبة نصب أعينها الأجندة البحثية للمركز لاقتناء ما يسهم في دعم هذه التوجهات البحثية؛ واتساقاً مع ما يفرضه الواقع من تطورات تكنولوجية، كما تشترك المكتبة في قواعد بيانات متخصصة وفريدة من نوعها في مختلف مجالات عمل المركز، حيث تسهم بنسبة كبيرة في تلبية الاحتياجات المعلوماتية، وبطبيعة الحال فإن كل ما يتم اقتناءه من مصادر ورقية وإلكترونية يعالج في قاعدة بيانات المكتبة بحيث يصبح متاحاً للوصول إليه من خلال مداخل البحث المتعددة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المركز كان سبَّاقا في إعادة توظيف ما لديه من ثروة معرفية كبيرة ومحتوى ضخم من مصادر المعلومات داخل المكتبة الخاصة به في بناء مجموعة من قواعد البيانات المتميزة كالقاعدة القومية للدراسات، وقاعدة بيانات مقالات الدوريات، وقاعدة بيانات قضايا وآراء.
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