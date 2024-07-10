أخبار مصرية

المنطقة الشمالية العسكرية توزع جهاز عرائس لـ500 شاب وفتاة

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سمر مدكور 2024-07-10 10:56 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - المنطقة الشمالية العسكرية توزع جهاز عرائس

نظمت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، حفل توزيع جهاز عرائس لـ"500" شاب وفتاة.

وذلك من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ التى تقع بنطاق المسئولية، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على "25" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة، والذى يأتى فى إطار حملة "بلدك معاك" التى أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية فى المحافظات التى تقع بنطاق المسؤولية.

المنطقة الشمالية العسكرية توزع جهاز عرائس

وخلال الاحتفال، ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار فيها، إلى أن الاحتفالية تعكس ما تقوم به القوات المسلحة من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، موضحاً أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل بالتوازى مع مسؤولياتها المجتمعية في الحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها؛ لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.

من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود؛ لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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