المنطقة الشمالية العسكرية توزع جهاز عرائس لـ500 شاب وفتاة

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جدة - نرمين السيد - المنطقة الشمالية العسكرية توزع جهاز عرائس
وذلك من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ التى تقع بنطاق المسئولية، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على "25" أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة، والذى يأتى فى إطار حملة "بلدك معاك" التى أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية فى المحافظات التى تقع بنطاق المسؤولية.
وخلال الاحتفال، ألقى اللواء أ ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة أشار فيها، إلى أن الاحتفالية تعكس ما تقوم به القوات المسلحة من تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية من أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته، موضحاً أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل بالتوازى مع مسؤولياتها المجتمعية في الحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات وتعمل على تطوير أدائها؛ لتنفيذ كافة المهام والواجبات المكلفين بها.
من جانبهم أعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود؛ لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصرى.
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