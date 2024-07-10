وزير الأوقاف ورئيس هيئة ضمان جودة التعليم يناقشان التعاون المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:29 صباحاً - استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث الملفات والتعاون المشترك.

وخلال اللقاء هنأ الأستاذ الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم، حيث بلغ عدد المساجد الحاصلة على شهادة الجودة والاعتماد من الأوقاف 460 مسجدًا، منها 438 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (أ) ، و 22 مسجدًا حصلوا على شهادة الجودة والاعتماد من الفئة (ب).

حضر اللقاء كل من الأستاذة الدكتورة راجية علي محمود طه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري ، أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.