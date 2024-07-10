تداول أسئلة الجيولوجيا وعلم النفس بعد بدء اللجان.. و «التعليم» تحقق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 صباحاً - نشرت صفحات الغش الإلكتروني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منذ قليل، اسئلة ادعت أنها لامتحان مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وذلك بدء اللجنة.

من جانبها تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، على تتبع الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.