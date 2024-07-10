خبير عسكري: «الوحدة 8200» ذراع إسرائيل الاستخباراتي في حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 صباحاً - قال اللواء دكتور وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الموقف العسكري على الأرض فى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي يشهد توزعياً للقيادات والألوية، وهناك 5 ألوية في جنوب غزة.

وأضاف ربيع، خلال حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج في المساء مع قصواء، على قناة سي بي سي، أنه يوجد فرقة في شمال غزة، وأخرى في الوسط وهي الفرقة 98، وفي الجنوب فرقة 162، فضلاً عن الوحدة 8200، وهي وحدة تنصت ولديها معلومات استخباراتية.

وتابع: "هذه الوحدة الاستخباراتية لديها أجهزة تنصت على الهواتف، وحينما تشعر بأي معلومة تتحرك وهي تركز حاليا على منطقة جنوب غزة، وفى الأيام الماضية كانت تركز على الشمال".