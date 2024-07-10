مش بس أكل وشرب.. التحالف الوطني ينظم قافلة طبية في محافظة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 صباحاً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،قامت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني ،عن تنظيمه قافلة طبية في محافظة الغربية، وذلك في إطار سعيه لدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصحة العامة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

قدمت القافلة، خدمات صحية لـ 110 مستفيد من قرى كوم عبود وميت المخلص في مركز بيسون، وقرية الرجبية في مركز السنطة، وقرية خرسيت في مركز طنطا.

تأتي هذه القافلة ضمن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تعزيز منظومة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء مصر، وتوفير خدمات صحية للاسر الاكثر احتياجا.

يؤكد التحالف على التزامه المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان حصول جميع المواطنين على أفضل رعاية صحية ممكنة.



