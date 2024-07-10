مستشار بكلية القادة: إسرائيل لا تستطيع خوض حرب مطولة وجيشها غير قادر على تحقيق أهداف حكومته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 صباحاً - قال اللواء أسامة محمود كبير، مستشار بكلية القادة والأركان، إن إسرائيل لا تسعى الدخول في مدد أكثر للحرب، خاصة وأنها أمر منهك تؤثر عليها كلياً.

وأشار إلى أنه يوجد خلاف نجد آثاره في اختلافات في الحكومة، والاعتراض على المفاوضات وإجراء الهدنة لوقف إطلاق النار.

وأكمل المستشار بكلية القادة والأركان، أن نتنياهو حال وقف حرب غزة، سيتعرض إلى مساءلات قانونية، الأمر الذي يدفعه لاستكمالها حتى ولم لم يحقق أهدافه، مؤكدًا أنه في هذه الفترة اقترب من موضع اللا مكان.

وواصل المستشار بكلية القادة والأركان، أن إسرائيل لا تستطيع خوض حرب مطولة والجيش غير قادر على تحقيق أهداف حكومته.