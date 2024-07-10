مشروعات حياة كريمة أولوية في برنامج المحافظين.. محافظ القليوبية: نعمل على تذليل كافة السبل لسرعة التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 11:30 صباحاً - أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة، وما تم من خلالها من مشروعات تخص قطاعات البنية التحتية والبنية الخدمية والمشروعات البيئية المختلفة بها فى كافة القطاعات.

أشار المحافظ، إلى أنه جارى الوقوف على كافة التحديات التى تواجه المشروعات الحالية بالمرحلة الأولى بالمبادرة بمركز شبين القناطر، وأنه جارى العمل على قدم وساق لسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بمراكز طوخ وقليوب والخانكة.

جاء ذلك اثناء المناقشة مع وفد مؤسسة حياة كريمة أثناء تقديم التهنئة لثقة القيادة السياسية له لتولى منصب محافظ القليوبية، وتهنئة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، لتجديد الثقة لها في منصب نائب محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور وفد مؤسسة حياة كريمة العقيد أحمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية، ومصطفى السيد المنسق العام للمحافظة، ومحمد راضى نائب المنسق العام للمحافظة، والدكتور أحمد مصطفى منسق مركز بنها.