نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء امتحاني الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، بالشعبة الرياضية، من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، على أن يستكمل طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في ثامن أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع 2024

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان علم النفس والاجتماع، حيث يتضمن الامتحان على 46 سؤال منهم 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالي بإجمالي درجات 60 درجة.

المتبقي من جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.