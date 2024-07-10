نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف طريق ترعة محمود خليل بطول ٥ كم لربط قرى منشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ بها ومدى الالتزام بالجدول الزمنى للإنتهاء من الأعمال بتلك المشروعات.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لتوسعة ورفع كفاءة مدرسة نكلا الثانوية المشتركة والتى تشمل إقامة مبنى تعليمي جديد بتكلفة 15مليون جنيه ويضم 12فصل ومعامل وصالة أنشطة وغرف إدارية.

وأكد المحافظ على أهمية التوسع فى انشاء مدارس جديدة ودخولها الخدمة لاستيعاب الكثافات الطلابية الكبيرة التي تعاني منها العديد من مدارس المحافظة إلى جانب أهمية إضافة مبانى جديدة للمدارس الحالية لتحقيق أقصي استفادة منها لافتا ان العام الدراسي القادم سوف يشهد دخول مدارس جديدة بكافه قطاعات المحافظة.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مراحل التنفيذ لكوبرى أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة وذلك لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات والحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع الرصف بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتي طريق ١٩ ببرقاش بطول ٥ كم ووجه برفع معدلات أعمال الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد مع سرعة إنهاء الأعمال وفقًا للمعايير الفنية اللازمة.

رافق المحافظ ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن ومحمد نور السكرتير العام المساعد ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة و اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

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