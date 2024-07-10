وزير العمل يستقبل عَامّلين اثنين من العمالة غير المنتظمة ويستجيب لطلبهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:43 مساءً - إستجاب محمد جبران وزير العمل إلى شكوى عَامِلين اثنين، من العمالة غير المنتظمة،واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء،وقرر تنفيذ مطالبهما كافة، بضمهما لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة ،للإستفادة من 6 منح سنوية ،ومنح خاصة ،كذلك الرعاية الصحية والطبية..قال الوزير أنه شاهد فيديو للعاملين الاثنين، على مواقع "السوشيال ميديا"،قبل توليه حقيبة الوزارة بأيام قليلة ،يطلبان فيه شمولهما بالرعاية والحماية من الحكومة ،وعندما إختارته القيادة السياسية لهذه المهمة الوطنية قام بالبحث عن وسائل التواصل معهما ،حتى حدث هذا اللقاء داخل مقر الوزارة ..وأوضح الوزير أن ثقافة "الجمهورية الجديدة"، إحترام المواطن المصري ،وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتوجهات الحكومة الجديدة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي "..وقال أيضًا أنه وجه كافة المديريات ،والإدارات المُختصة بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة،ووصول الدعم والحماية والرعاية للمستحقين ،موضحًا أن ذلك إهتمام مباشر من السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي..

وبحسب بيان صحفي فإن العاملين الاثنين هما :سيد عفيفي حسين بحيري "55 سنة" ،من عزبة أبو باشا بمركز بنها قليوبية ،يعمل في مجال مبيض محارة منذ طفولته ،وعنده 3 أبناء ،والحاج محمد عبدالخالق عوض منتصر "53 سنة" من كفر ابو زكري ،بمركز بنها قليوبية،مبيض محارة أيضًا ،ولدية 4 أبناء..وقال سيد عفيفي :"عملت الفيديو منذ أيام ،وقلت فيه ..محدش شايفنا ولا بيسأل فينا ،وإحنا عمالة غير منتظمة غلابة..ووالله بنشكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ..احنا مش مصدقين إننا في مكتب وزير بالسرعة دي " ...وأوضح :"إحنا فعلا في جمهورية جديدة "..بينما قال الحاج محمد عبدالخالق:"أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء غير المتوقع ،الذي لم يُسفر فقط عن الانضمام الى منظومة العمالة غير المنتظمة ،ولكن توجيه مديرية عمل القليوبية بتوفير فرص عمل لأبنائهم،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجونها، داخل مراكز التدريب المهني بالمحافظة.