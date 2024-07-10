ضبط (470) كيلو جرام من الألعاب النارية بحوزة عاطل في القاهرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:44 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن ملحق بمسكنه مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بالمخزن المُشار إليه.. وبحوزته (15 كرتونة تحوى 470 كيلو جرام ألعاب نارية).
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (250 ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.