ضبط (470) كيلو جرام من الألعاب النارية بحوزة عاطل في القاهرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:44 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بالإتجار فى الألعاب النارية متخذاً من مخزن ملحق بمسكنه مركزاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة