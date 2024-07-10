مزايا منحها القانون للتحالف الوطنى لتحقيق التنمية.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 12:44 مساءً - حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بعض المزايا لدعم العمل الأهلى والتطوعى، لمساعدة التحالف الوطنى فى تحقيق التنمية .

وأقر القانون عدد من المزايا وهى:-

1- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد الذى يقعد أداؤها على التحالف فى جميع أنواع العقود التى يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقعات.

2- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتى يقع عبئها على التحالف.

3-إعفاء العقارات المبنية للمملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4- اعتبار التبرعات التى تقدم للتحالف تكليفا على داخل المتبرع بما لا يزيد على 10% من صافى دخله.

5- الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروض على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما يتلقاه من هدايا من الخارج وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.