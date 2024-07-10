نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم ومحافظ القاهرة يتفقدان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة يوسف السباعي بإدارة النزهة التعليمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، اليوم، بتفقد امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمدرسة يوسف السباعي الثانوية التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بمحافظة القاهرة، حيث يؤدى بها الامتحان عدد 356 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الذين يؤدون امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية ) 70 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (علوم) في مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) 181 طالب وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين يؤدون امتحان مادة (علم النفس والاجتماع) 104 طالب وطالبة، وطالب دمج من الشعبة الأدبية وذلك بعدد 25 لجنة.

جاء ذلك بحضور الاستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

وتفقد الدكتور محمد عبد اللطيف والدكتور إبراهيم صابر خليل عددًا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية )، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشددا على مراقبى اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من اللجان أثناء تأدية الطلاب مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية)، ومادة (علم النفس والاجتماع)، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وعقب انتهاء الجولة، حرص الوزير على الالتقاء بمجموعة من أولياء الأمور وطمأنهم على سير امتحانات اليوم للشعب الثلاث، كما استمع إليهم فيما يخص الامتحانات، مؤكدًا لهم أن الوزارة تراعي في المقام الأول مصلحة أبنائها الطلاب وتحقيق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرت كافة التسهيلات طوال أيام الامتحانات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات مما أسهم فى انتظام سير عملية الامتحان.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات.

كما أكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لعمل المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو كما يقوم مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء الأحياء يقوموا بالمرور الدورى للتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تم توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالقاهرة هذا العام يبلغ ١٠٣٨٧٢ طالب وطالبة موزعين على ٢٥٦ لجنة، حيث يؤدى الامتحانات ٣٤٤٩٦ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم، و٢٣٨٨٥ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة، و٣٦٦٩٠ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالي ٩٥٠٧١ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٨٨٠١ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

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