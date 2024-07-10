نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرحة ترتسم على وجوه طلاب شعبة علمي رياضة لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، بالشعبة الرياضية، من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية، على أن يستكمل طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، حتى الساعة الثانية عشر ظهرا في ثامن أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



ومن أمام مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، قال طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة، إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية جاء سهل، وأسئلته مباشرة، وخالي من الأسئلة المعقدة والغامضه.

وأشار طلاب علمي رياضة، إلى أنهم استعانوا بكتيب المفاهيم للقوانين في حل المسائل، لافتين إلى أن حتى الآن هو أسهل امتحان من بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وأضاف الطلاب أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي، ومن المسائل التي تدربوا عليها.

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الجبر والهندسة الفراغية، حيث تتضمن 20 سؤال منهم 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقالي.



المتبقي من جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.