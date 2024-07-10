عضو التحالف الوطني.. «مرسال» تنظم قافلة طبية بدارين للأيتام في القاهرة

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جدة - نرمين السيد - قافلة طبية بدارين للأيتام في القاهرة
وقالت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم خدمات طبية لائقة ودعم المواطنين صحيا، مشيرة إلى أن مشروع قوافل مرسال يقدم قوافل عامة "قوافل إغاثة - قوافل دعم المستشفيات"، فضلا عن قوافل متخصصة تشمل قوافل عيادات الجذام وقوافل الدعم المعنوي للعاملين بقطاع الصحة، والمرضى وقوافل دعم دور الإيواء للأطفال ودور المسنين والأيتام.
وأوضح أحمد جبريل منسق القوافل في مرسال، إن القافلة الطبية في جسر السويس استفاد منها 50 طفلا وشملت تخصصات "نفسية - رمد - جلدية- عظام - أسنان - معمل تحاليل"، بإجمالي كشوفات 185 كشفا.
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