في لجان العريش.. محافظ شمال سيناء يطمئن على طلاب الثانوية العامة

تفقد الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة العريش، للاطمئنان علي حسن سير وانتظام الامتحانات، في وجود حمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم.





وأكد محافظ شمال سيناء حسن وانتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، مشيرًا إلي أن هناك فارق كبير بين طالب يؤدي الامتحانات في تلك المرحلة الدراسية الحرجة في ظروف أمنية سهلة بعد انتهاء الإرهاب، عما كان في وقت سابق اثناء وجود الإرهاب، إذ كان الإرهاب مؤثرًا علي العملية التعليمية والطالب والمعلم والمدرسة، فهناك صعوبة في ذلك الوقت في وصول المدرسين والملاحظين الي لجان الامتحانات والتأخير عن الموعد آنذاك.

ولفت إلى أن انتهاء الإرهاب أثر بشكل إيجابي جدا علي أضلاع العملية التعليمية وخاصة علي الطلاب، إذ يؤدون الامتحانات بسهولة ويسر ومعنويات عالية نتيجة سهولة الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها.



وأكد اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، علي تجهيز اللجان الامتحانية بكل الوسائل لتهيئة المناخ اللازم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بجانب تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، مشيرًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.

وأضاف الغندور، أن طلبة الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحانات في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والجبر والهندسة الفراغية وعلم النفس والاجتماع في 15 لجنة امتحانية على مستوى محافظة شمال سيناء.

وأشار حمزة رضوان، مدير عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلبة الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 4 آلاف و279 طالبا وطالبة منهم 464 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية بالمحافظة، معلنًا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالعريش لمتابعة سير وانتظام الامتحانات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة فور حدوثها.

من ناحية أخرى، التقى المحافظ مع عدد من أولياء الأمور والمواطنين في مدينة العريش، وطمأنهم علي حسن سير وانتظام الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات لأداء الطلبة الامتحانات في سهولة ويسر.