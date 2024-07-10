- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الغربية
في مستهل الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي لقاء مع محافظ الغربية تناول العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والمشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في نطاق المحافظة، ومن بينها مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل إنهاء الأعمال بالمصانع، وتوريد وتركيب الماكينات الحديثة، وبدء تشغيل بعض خطوط الإنتاج الجديدة.
كما التقى المهندس محمد شيمي عددا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة ونواب البرلمان، حيث تمت مناقشة مستجدات مشروع التطوير بشركة غزل المحلة، وغيرها من الموضوعات الخاصة بالشركات أو المشروعات التابعة للوزارة بالمحافظة.
واستمع الوزير إلى مقترحات النواب وأجاب على استفساراتهم مؤكدا الحرص على تعزيز التواصل المجتمعي والعمل الجماعي، وأن تنمية الكيانات الصناعية والعنصر البشري في الشركات التابعة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مقدمة أولويات العمل.
جدير بالذكر أن أعمال التحديث والتطوير الجاري تنفيذها بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تستحوذ على جانب كبير من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إذ تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في زيارته لغزل المحلة.. وزير قطاع الأعمال يشدد على تنمية الكيانات الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.