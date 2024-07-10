وزير المالية أمام لجنة بيان الحكومة: مهتمون بتنفيذ الأولويات

جدة - نرمين السيد - وزير المالية أحمد كجوك

قال وزير المالية أحمد كجوك، أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب، إن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات.





وأكد وزير المالية، أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، موضحا أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة. من جانبه، قال المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إن اللجنة بدأت اجتماعاتها اليوم، وستعقد اجتماعين اليوم، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار للاجتماع الأول، ووزراء العدل والأوقاف والثقافة، الاجتماع الثانى، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

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