وزير المالية: الحكومة لديها تحديات كبيرة ونعمل على مواجهتها

جدة - نرمين السيد - أحمد كجوك وزير المالية الجديد

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار.





جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب.

وقال المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إن اللجنة بدأت اجتماعاتها اليوم، وستعقد اجتماعين اليوم، بحضور وزراء المالية والتخطيط والاستثمار للاجتماع الأول، ووزراء العدل والأوقاف والثقافة، الاجتماع الثانى، للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة. وتابع سعد، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة: "من المنتظر أن تنعقد اللجنة يوميا من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث تعقد على مدار كل يوم اجتماعين الأول من الساعة إلى الساعة 2 والثانى من الساعة الثالثة حتى السابعة، عدا الجمعة تجتمع من الساعة الثانية، وتنتهي اللجنة من اجتماعاتها الإثنين المقبل على أن تقوم الأمانة الفنية اللجنة بكتابة التقرير متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة.

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