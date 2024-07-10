وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة والمساجد وشئون القرآن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:40 مساءً - استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.

وخلال اللقاء هنأ سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وهنأ فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري سيادة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تجديد الثقة في سيادته محافظًا للوادي الجديد، متمنيًا له مزيدًا من السداد والتوفيق.

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد، وشئون القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد.