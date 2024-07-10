الموسيقات العسكرية المصرية تشارك فى مهرجان ”ديبريسين” بالمجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:40 مساءً - شاركت عناصر الموسيقات العسكرية المصرية فى مهرجان "ديبريسين" الدولى الثانى والعشرين لفرق الموسيقات العسكرية والذى أقيم بدولة المجر وذلك تلبية للدعوة المقدمة من الجانب المجرى .

وشارك فى المهرجان عدد ( 11 ) دولة وهم ( مصر والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وهولندا وكرواتيا وبولندا ورومانيا وإيطاليا وسلوفاكيا وتركيا ) وقدمت الموسيقات العسكرية المصرية عدداً من المقطوعات التراثية والوطنية التى لاقت تفاعل جماهيرى كبير تقديراً للأداء المتميز من العازفين بالفريق المصرى .

كما أظهر فريق الموسيقات العسكرية المصرية ملامح التراث الوطنى والحضارة المصرية فى لوحات فنية متميزة روجت لمصر كأحد أهم الوجهات السياحية العالمية وعبرت عن أصالة الحضارة المصرية العريقة .

وأشاد القائمين على تنظيم المهرجان بأداء الفريق المصرى الذى عكس مدى المحتوى الفنى الراقى والعروض المتميزة التى تقدمها الموسيقات العسكرية المصرية فى كافة المحافل الدولية التى تشارك بها .

يأتى ذلك فى إطار عمق الروابط والعلاقات العسكرية التى تجمع القوات المسلحة ونظرائها بالدول الصديقة والشقيقة .