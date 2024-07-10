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مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-


مديرية أمن الجيزة
- ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) لإرتكابهما واقعة سرقة (مبلغ مالى) من داخل (معرض – كائن بدائرة القسم) ، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.


مديرية أمن القليوبية
- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة لقيامه بسرقة سيارة "نصف نقل" خاصة بإحدى الشركات الحكومية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.


مديرية أمن الإسكندرية
- ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة "السيارات" بأسلوب المفتاح المصطنع" .. كما أقروا بإرتكاب واقعتى سرقة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن سيارتين "ملاكى" مستولى عليهما. 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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