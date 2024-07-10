مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – القليوبية – الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



مديرية أمن الجيزة

- ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) لإرتكابهما واقعة سرقة (مبلغ مالى) من داخل (معرض – كائن بدائرة القسم) ، وبحوزتهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.



مديرية أمن القليوبية

- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة لقيامه بسرقة سيارة "نصف نقل" خاصة بإحدى الشركات الحكومية.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.



مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (6 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة "السيارات" بأسلوب المفتاح المصطنع" .. كما أقروا بإرتكاب واقعتى سرقة بدائرة القسم ، وأرشدوا عن سيارتين "ملاكى" مستولى عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.