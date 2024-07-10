(نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 01:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية) تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات.. وبحوزتهم (سيارة محمل عليها 13 شاشة عرض) بمواجهتهم إعترفوا بسرقة الشاشات من إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة القطامية، وأضافوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقات دراجات نارية.. وتم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية.

- ضبط (شخصين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية - مبالغ مالية) من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وإعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات.

- ضبط (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"- مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصرثالث) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل مسكن "تعمل به" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتها المسروقات، وإعترفت بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.