وزير العدل يشيد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات

جدة - نرمين السيد - وزير العدل يستقبل الدكتورة غادة والي

استقبل، اليوم الأربعاء، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.





حضر اللقاء كرستينا البرتين، الممثل الإقليمي بالمكتب، والمستشار إيهاب المنباوي، خبير العدالة الجنائية بالمكتب. وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتورة غادة والي، والوفد المرافق لها، مُشيداً بالتعاون المشترك بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة. ومن جانبها، هنأت الدكتورة غادة والي، وزير العدل، بمناسبة توليه منصبه الوزاري متمنية له التوفيق، واستعرضت نشاط المكتب ودوره في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والفساد، فضلاً عن دور المكتب في مساعدة الدول في بناء القدرات ودعم المرأة وبرامج رفع الوعي العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأبدت استعداد المكتب لتقديم التعاون لوزارة العدل. ومن جانبه، أشاد الوزير بالتعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة، مؤكداً استمرار هذا التعاون في المجالات ذات الصلة.

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