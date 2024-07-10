محافظ قنا يفاجئ المستشفى العام للاطمئنان على سير العمل

تفقد محافظ قنا بعض الأقسام كـ "العناية المركزة، ووحدتي القسطرة القلبية، وجراحات المناظير، العناية القلبية" والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضى، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة؛ لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمرضى، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة، خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.
وأشار إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كافة الخدمات الطبية، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.
ووجه محافظ قنا، بسرعة عمل حصر باحتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كافة المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات آخرى.
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