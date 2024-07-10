وزير المالية يشيد بالتعامل الإيجابي للحكومة مع أزمة الكهرباء

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جدة - نرمين السيد - وزير المالية أحمد كجوك
وأضاف كجوك، خلال كلمته أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة بمجلس النواب، أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مؤكدا أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة.
وأضاف، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
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