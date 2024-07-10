تقرير «عمليات التعليم» حول امتحان الجيولوجيا والجبر وعلم النفس للثانوية

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول في مادة الجيولوحيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (علوم) بإجمالي عدد 419501 طالب وطالبة، ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) للشعبة العلمية (رياضيات) بإمالي عدد 99871 طالب وطالبة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 192296 طالبًا وطالبة، أمام 1981 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) بإجمالي عدد (1644) طالبًا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة علم النفس، والفترة الثانية مادة علم الاجتماع، بإجمالي عدد (255) طالب وطالبة.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية، وطالبة بلجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية باستخدام هاتف محمول أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء نشر أحد أجزاء مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، حيث يؤدى طلاب شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة أولى).