وزير الاستثمار: نسعى لإحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن

جدة - نرمين السيد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب

أكد وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الوزارة تعمل على إحداث تغيير ملموس للمواطن، رغم التحديات التي تواجه الدولة.





وجاءت كلمة وزير الاستثمار، حسن الخطيب، خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة. وقال وزير الاستثمار، إن دور الوزارة الحالي هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن في ظل التحديات التي تواجه الدولة. ولفت، إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية، وتعظيم أصول الدولة في الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص. وأشاد وزير الاستثمار بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.

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