الخشت يشارك في اجتماعات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 02:41 مساءً - شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الاجتماع الثاني للجمعية العامة للتحالف، واجتماع مجلس الأمناء، مع نخبة من قيادات المجتمع المدني والدولة.

وتناولت الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أهمها استكمال إجراءات تأسيس التحالف حيث تم اعتماد النظام الأساسي، واللوائح الداخلية، وخارطة طريق استراتيجية عمل التحالف الوطني للفترة من 2024 إلى 2030، كما تم وضع خطط عمل التحالف والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعزيز التنمية المجتمعية، ودعم جهود الدولة في مختلف المجالات.

ويأتي انعقاد هذه الاجتماعات في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على المضي قدمًا في تحقيق أهدافه، وتعزيز دوره في دعم التنمية المجتمعية في مصر.