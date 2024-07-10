وزارة العمل : بحث سبل التعاون مع ”ماجد الفطيم للحلول الشاملة” بمديرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 02:41 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة ، استقبلت وفداً من شركة "ماجد الفطيم للحلول الشاملة" ، لبحث التعاون ومناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرية العمل، والمحافظة ، في إطار التحول الرقمي ، ودورهم في تسهيل أي معوقات للمستثمرين ، وكذلك تنظيم جولة تفقدية للخدمات الموجودة بديوان المديرية ، بحضور عبد الناصر السيد مدير العلاقات الحكومية في ماجد الفطيم للحلول الشاملة لمصر والأردن ، وحصة الرزوقي مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة "ماجد الفطيم" وعدد من فريق عمل في العلاقات الحكومية في الإمارات ، حيث إختيار شركة "ماجد الفطيم " الاستثمار في مصر واختيارها كمركز لتعهيد عملياتها في المنطقة ، يؤكد أن مناخ الاستثمار في مصر يتمتع بالجاذبية ، لا سيما في ضوء توافر المهارات والكوادر المصرية الشابة المؤهلة لتصدير الخدمات الخاصة بتنمية الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ، وفى إطار جهود وزارة العمل والمديرية نحو تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية لخدمة المواطنين تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتوسع في برامج التدريب المهني،وتحسين أوضاع العمال المصريين ،والتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل داخل بيئة عمل لائقة ،وتعزيز التعاون مع المنظمات العربية والدولية المُتخصصة في مجال العمل من أجل المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأضاف مدير المديرية أن اللقاء حضره من جانب المديرية أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية ، ورحاب عبده مدير مكتب تفتيش مصر الجديدة ، مؤكداً على حرص المديرية على تعزيز سبل التعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين فى كافة ملفات العمل فى التدريب المهنى وتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة وكذلك تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

يذكر أن مجموعة "ماجد الفطيم" رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتساهم الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات وإتاحة فرص عمل للشباب؛ حيث توفر حاليا أكثر من 500 فرصة عمل للمتخصصين من الكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات تقديم الخدمات المشتركة في التخصصات المالية والموارد البشرية والمشتريات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم إتاحة 1000 فرصة جديدة في المستقبل القريب.