وزير الأوقاف يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ويستعرضان الفرص المتاحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يوليو 2024 02:41 مساءً - خلال استقباله سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة .. وزير الأوقاف يبحث سبل التعاون في البرامج العلمية والدعوية والمجال الوقفي بين البلدين

ووزير الأوقاف يبحث كيفية الوجود الفاعل للمسلمين على السوشيال ميديا

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور سعادة السيد/ عبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة.

وهنأت سعادة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في فضيلته وزيرًا للأوقاف.

وتم استعراض الفرص المتاحة وآفاق التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الإماراتية في البرامج العلمية والدعوية وفي الخبرات المتاحة في المجال الوقفي وتعظيم الاستفادة من الأوقاف، وفي الانطلاق نحو ترسيخ قيم التعارف بين الحضارات وتفعيل المشتركات العامة بين كافة الحضارات والثقافات، وكيفية الوجود الفاعل والإيجابي للمسلمين في عالم السوشيال ميديا وعالم الذكاء الاصطناعي وغيرها من الميادين، تمهيدا لوجود مزيد من برامج عمل مشتركة وفعالة وناجحة تدعم التعاون والأخوة الكاملة بين مصر والإمارات في ظل القيادتين الحكمتين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله.