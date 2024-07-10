نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: الجيولوجيا وعلم النفس في مستوى الطالب المتوسط.. وتريكات بسيطة في الجبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصلت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، رصد مستوي امتحانات الثانوية العامة، حيث أدى الطلاب امتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية وامتحان مادة الجيولوجيا لشعبة علمي علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، صباح اليوم.

وأوضحت الحزاوي، أن عدد كبير من الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية جاء في مستوي الطالب المتوسط، موضحين أن أغلب الأسئلة مباشرة خالية من التعقيد عدا بعض التركات للطالب المتميز، وقد اشتكى بعض الطلاب من وجود سؤال غير مفهموم صياغته وقد سبب حيرتهم.

وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أنه بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية فأن الامتحان قد جاء في مستوى الطالب المتوسط و به تركات لفرز الطالب المتميز والوقت كافي للإجابة.

وتابعت الحزاوي:" أما عن شعبة علمي علوم أكدوا أن امتحان مادة الجيولوجيا جاء في مستوي الطالب المتوسط وقد ساعدهم بشكل كبير كتيب المفاهيم".

وأدى طلاب الثانوية 2024 امتحان الدور الأول، اليوم الأربعاء في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية “العلوم”، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، في ثامن أيام انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024.